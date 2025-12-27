Топ-клуб Ла Лиги отказался от услуг украинца Довбика

Услуги Довбика были предложены мадридскому "Атлетико", однако клуб отказался от этого подписания. Артем мог перебраться в стан "матрасников" еще летом 2024 года, но тогда предпочел вариант с римским клубом.
Довбик не имеет стабильного места в основном составе команды Джан Пьеро Гасперини, поэтому с высокой долей вероятности сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Всего в составе "Ромы" форвард провел 59 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 6 результативных передач, включая 14 игр, 2 гола и 2 ассиста в сезоне 2025/2026. Контракт украинца с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 20 млн евро.
Как сообщил журналист Маттео Моретто, украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик может сменить клубную прописку этой зимой.
Фото: Getty Images