Полузащитник "Балтики" Младен Кашчелан — лучший футболист Футбольной национальной лиги в сентябре по версии ФНЛ.
На второе место лига поставила полузащитника "Химок" Артема Поляруса, а третьим стал хавбек "Ротора" Денис Ткачук.
По результатам голосования болельщиков лучшим игроком ФНЛ в сентября был признан Ткачук, набравший 40,4% голосов.
Второе место у полузащитника "Авангарда" Дмитрия Коробова (34,4%), а третьим стал нападающий "Балтики" Аллеф (10,1%).
Кашчелан и Ткачук признаны лучшими игроками ФНЛ по итогам сентября
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