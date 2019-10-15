Президент "Алании" Владимир Габулов может покинуть клуб в ближайшие дни, сообщает северо-осетинский информационный сайт "Основа".
По данным издания, уход 35-летнего функционера возможен в связи с решением учредителей клуба освободить от должности генерального директора Амзора Айларова.
Экс-вратарь "Динамо" и сборной России Габулов завершил игровую карьеру в конце 2018 года и вскоре стал министром спорта Северной Осетии. Летом он перешел на должность президента "Алании".
Габулов может покинуть пост президента "Алании"
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