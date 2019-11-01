Матч 21-го тура ФНЛ "Торпедо" — "СКА-Хабаровск", который должен был пройти на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, перенесен. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Встреча пройдет на стадионе "Лужники".
"Сообщаем вам, что мы вынуждены перенести матч 21-го тура ОЛИМП — Первенства ФНЛ "Торпедо Москва" — "СКА-Хабаровск" по независящим от нас причинам с Восточной улицы на стадион "Спортивный городок, Лужники" (Москва, ул. Лужники 24, стр. 11). Полиция не согласовала проведение матча на стадионе "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, о чем уведомила нас вчера вечером. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.
Матч "Торпедо" — "СКА-Хабаровск" состоится 3 ноября. Начало — в 19:30 мск.
"Торпедо" сыграет против "СКА-Хабаровска" в "Лужниках"
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