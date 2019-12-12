Руководство "Ротора" практически определилось с новым главным тренером. Как сообщает "Чемпионат", принять команду в ближайшее время может Александр Хацкевич. Стороны уже ведут переговоры.
Накануне стало известно, что "Ротор" расстался с Игорем Меньщиковым. Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Примечательно, что "Ротор" лидирует в ФНЛ.
Последним местом работы 46-летнего Хацкевича было киевское "Динамо", которое белорусский тренер покинул в августе 2019 года.
Хацкевич может возглавить "Ротор"
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