Президента РПЛ Прядкина допросили по делу о матче "Чайка" - "Черноморец"

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин был допрошен в следственный департамент МВД России по делу о договорном матче, сообщает телеграм-канал "112".



Сообщается, что дело касается ситуации со скандалом вокруг матча 27-го тура ПФЛ "Чайка" - "Черноморец" (3:1). Напомним, ранее генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко, а также футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере игры. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить от футбольной деятельности Градиленко, а также главного тренера "Черноморца" Хазрета Дышекова и троих игроков "Черноморца" - Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.