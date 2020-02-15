"Шинник" сыграл вничью с ростовским СКА на Кубке ФНЛ

В своем первом матче на Кубке ФНЛ "Шинник" и ростовский СКА свели матч к ничейном результату. У номинальных хозяев поля точным ударом с пенальти отличился Эльдар Низамутдинов, а сравнял счет защитник СКА Сергей Бендзь.

twitter.com/fcskarostov