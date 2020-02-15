Кубок ФНЛ — 2020
1 тур
"Шинник" — СКА (Ростов-на-Дону) - 1:1
Голы: Низамутдинов, 16 — Бендзь, 49.
"Шинник": Антипин, Алейников (Зинков), Дроздов, Низамутдинов (Бетюжнов), Патраско, Первушин (Кожемякин), Покидышев, Пугин (Мацхарашвили), Самодин (Пухов), Стешин (Масленников), Эктов (Гонгапшев)
СКА: Григорян, Иванков, Кондрюков (Козлов), Ясков, Юшков (Демченко), Бендзь, Винниченко (Гребенюков), Дворников (Наставшев), Павлович, Соболь, Шаповалов.
"Шинник" сыграл вничью с ростовским СКА на Кубке ФНЛ
В своем первом матче на Кубке ФНЛ "Шинник" и ростовский СКА свели матч к ничейном результату. У номинальных хозяев поля точным ударом с пенальти отличился Эльдар Низамутдинов, а сравнял счет защитник СКА Сергей Бендзь.
twitter.com/fcskarostov
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