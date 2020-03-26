В настоящее время Игнашевич выполняет функции главного тренера москвичей, выступающих в ФНЛ.
"Еще во время карьеры, будучи футболистом, поступил в Высшую школу тренерского мастерства. Уже тогда понимал, что хочу связать свою дальнейшую судьбу с футболом. Ещё раньше можно было сказать, что у Игнашевича аналитический склад ума. Он постоянно анализировал свои действия и действия команды ещё во время футбольной карьеры. Если бы я понимал, что он захочет стать тренером, то сказал бы, что на 99% у него получится", - сказал Алдонин в эфире "Матч ТВ".
Алдонин и Игнашевич вместе выступали за ЦСКА. С 2020 года Алдонин входит в тренерский штаб "Торпедо".
Алдонин: Игнашевич постоянно анализировал действия команды во время футбольной карьеры
Тренер московского "Торпедо" Евгений Алдонин поделился впечатлениями от совместной работы с Сергеем Игнашевичем.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!