"Специально поинтересовался статистикой его выступлений за клуб и сборную, которая не может не вызвать уважения. Парень и забивает исправно, и партнеров голевыми передачами кормит, да еще и обороне помогать успевает. Но самое главное - он любит футбол. А игра для него не тяжелая работа и средство заработка, а праздник, которым он делится с болельщиками", – приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".
20-летний Батраков является воспитанником академии "Локомотива". В сезоне-2025/26 он вышел на поле в 23 матчах за красно-зеленых, в которых забил 15 голов и сделал 6 результативных передач. Кроме того, полузащитник является лидером гонки бомбардиров РПЛ с 11 забитыми мячами.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на третьем месте в турнирной таблице. После 18-ти туров РПЛ команда довела количество набранных очков до 37. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.
Романцев: игра для Батракова не средство заработка, а праздник
Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев высказался об игре полузащитник "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ТАСС