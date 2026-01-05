Об этом сообщает испанское издание Marca. Ранее стало известно, что Карседо принял решение покинуть "Пафос" и возглавить "Спартак". После матча его команды с "Аполлоном" специалист попрощался с игроками и болельщиками "Пафоса".
52-летний Карседо занимал пост главного тренера кипрского клуба с лета 2023 года. Вместе с ним команда стала чемпионом Кипра и выиграла Кубок страны. Ранее испанский специалист уже работал в тренерском штабе "Спартака": в 2012 году он был помощником Унаи Эмери, с которым также сотрудничал в "Севилье", ПСЖ и "Арсенале".
В ноябре "Спартак" покинул Деян Станкович, который возглавлял команду с лета 2024 года. На данный момент его обязанности исполняет Вадим Романов. Красно-белые ушли на зимний перерыв в чемпионате России на шестом месте в турнирной таблице. После 18-ти прошедших туров московская команда набрала 29 очков.
Контракт Карседо в "Спартаке" будет подписан до 2028 года – источник
Испанский тренер Хуан Карлос Карседо заключит трудовое соглашение со "Спартаком" до конца сезона-2027/28.
Фото: Getty Images