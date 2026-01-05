Свищев призвал отстранить Садыгова от работы в футболе во всем мире

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об отстранении экс-владельца "Химок" Туфана Садыгова от футбольной деятельности.

Фото: пресс-служба Республики Бурятия





Напомним, "Химки" приостановили деятельность летом 2025 года в связи с банкротством. В ноябре в КДК РФС заявили, что Туфан Садыгов пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.



Ранее подмосковный клуб не смог получить лицензию для выступления в РПЛ из-за финансовых проблем. Место "Химок" в высшем дивизионе России занял "Пари НН". "Сейчас о ситуации, случившейся с "Химками", знают во всем мире. Пишут, что в России не платят, тренеры уехали и рассказывают те же истории. Совершенно правильное решение РФС отстранить Садыгова во всем футболе. Знаю, что данная информация отправлена в УЕФА и ФИФА. Надеемся, что такие же решения будут приняты и ими", – приводит слова Свищев ТАСС