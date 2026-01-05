Никитин - о Карседо: будущее "Спартака" будет туманным, пока происходят такие назначения

Никитин признался, что не понимает логики подобного решения, отметив, что работа в российских реалиях, особенно в "Спартаке", требует особого опыта. По его мнению, даже солидный послужной список не гарантирует успешной адаптации в РПЛ.
- Будущее "Спартака" будет туманным, пока происходят такие назначения. Я не понимаю, за какие заслуги этот тренер получает такое назначение, если он его действительно получит. У нас специфичный чемпионат, а "Спартак" - специфичная команда. Тренер здесь всегда работает под давлением", - передает слова Никитина "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Карседо может в ближайшее время возглавить "Спартак" и подписать контракт до 2028 года. В воскресенье 52-летний специалист официально объявил об уходе с поста рулевого кипрского "Пафоса".
"Спартак" имеет в активе 29 баллов и идёт шестым в таблице. Лидер РПЛ - "Краснодар", у которого 40 очков.
Экс-игрок "Уфы" Алексей Никитин скептически отнёсся к информации о возможном назначении Хуана Карседо в "Спартак".
Фото: Gettyimages