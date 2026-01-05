Непомнящий: то, что раньше делал самый талантливый в "Спартаке", сейчас делает любой 14-летний

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о различиях между предыдущим и нынешним поколениями футболистов, отметив, что напрямую сравнивать их невозможно.

- Раньше четырех лет хватало, чтобы стать профессионалом. Например, история Георгия Ярцева - в 20 лет из Второй лиги попал в "



То, что раньше вытворял самый техничный игрок "Спартака", сейчас делает любой 14-летний мальчишка из академии. Разные уровни, разные скорости, разное понимание игры. Все развивается, все растет. Отношение к футболу стало серьезнее, чем раньше, - цитирует Непомнящего



В текущем сезоне чемпионата России на первой строчке располагается "Краснодар", набравший 40 очков. Следом за ним идут "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 баллов. Далее в таблице следуют ЦСКА (36), "Балтика" (35) и "Спартак", набравший в 18 турах 29 очков.