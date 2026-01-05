Главный тренер "Ростова-2" войдет в тренерский штаб Тедеева в "Акроне" – источник

Об этом сообщает "РБ Спорт". На данный момент 38-летний специалист тренирует вторую команду "Ростова". Ранее Аброскин уже работал вместе с Тедеевым в академии желто-синих.
Сейчас подопечные Аброскина участвуют во Второй лиге "Б". В сезоне-2024/25 они финишировали на шестом месте.
Команда Тедеева завершила первую часть текущего сезона РПЛ на девятом месте в турнирной таблице. После 18-ти туров "Акрон" записал в свой актив 21 очко.
Главный тренер "Ростова?2" Александр Аброскин будет работать с Зауром Тедеевым в "Акроне".
Фото: ФК "Акрон"