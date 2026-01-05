По мнению экс-футболиста, нестабильность в обороне и ситуация на тренерском мостике негативно сказываются на игре команды.
- Постоянные пертурбации в защите. Да и тренер был слишком агрессивный, это тоже сказывалось на команде. Зимой "Спартаку" нужно найти спокойного тренера, опорника и двух крайних защитников, - передаёт слова Попова Metaratings.ru.
Московская команда в 18 турах РПЛ набрала 29 баллов и идёт шестой в таблице чемпионата. Выше красно-белых находятся "Балтика", ЦСКА, "Локомотив", "Зенит" и "Краснодар".
На данный момент РПЛ находится на зимнем перерыве. После возобновления турнира спартаковцы в гостях сыграют против "Сочи", встреча пройдёт 1 марта.
Попов: у "Спартака" был слишком агрессивный тренер
Экс-игрок "Рубина" Алексей Попов высказался о проблемах московского "Спартака", указав на необходимость серьёзной работы клуба на трансферном рынке.
Фото: ФК "Спартак"