Попов: у "Спартака" был слишком агрессивный тренер

Экс-игрок "Рубина" Алексей Попов высказался о проблемах московского "Спартака", указав на необходимость серьёзной работы клуба на трансферном рынке.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению экс-футболиста, нестабильность в обороне и ситуация на тренерском мостике негативно сказываются на игре команды.

- Постоянные пертурбации в защите. Да и тренер был слишком агрессивный, это тоже сказывалось на команде. Зимой "Спартаку" нужно найти спокойного тренера, опорника и двух крайних защитников, - передаёт слова Попова Metaratings.ru.

Московская команда в 18 турах РПЛ набрала 29 баллов и идёт шестой в таблице чемпионата. Выше красно-белых находятся "Балтика", ЦСКА, "Локомотив", "Зенит" и "Краснодар".

На данный момент РПЛ находится на зимнем перерыве. После возобновления турнира спартаковцы в гостях сыграют против "Сочи", встреча пройдёт 1 марта.

