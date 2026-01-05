Экс-форвард "Спартака" не исключил перенос матчей ЧМ-2026 из США

Бывший нападающий "Спартака" Александр Прудников допустил, что ФИФА может задуматься о переносе матчей чемпионата мира-2026 из США на фоне ситуации в Венесуэле.
Фото: ФИФА
- Нельзя исключать, что ФИФА всё-таки рассмотрит вариант проведения матчей в другой стране, - цитирует Прудникова "Матч ТВ".

При этом Прудников подчеркнул, что, несмотря на резонанс вокруг последних событий, вероятность сохранения США в числе хозяев турнира остаётся высокой.

Чемпионат мира 2026 года запланирован на период с 11 июня по 19 июля и должен пройти в США, Мексике и Канаде.

Напомним, ФИФА в 2022 году отстранила сборную России от всех официальных турниров. Сейчас команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи.

