Чанов положительно оценил выступление ЦСКА

По словам специалиста, назначение нового главного тренера летом и активное использование молодых футболистов дало команде импульс. Чанов считает, что нынешние результаты выглядят неожиданно позитивно, учитывая масштаб перестройки.
- 2025 год можно отнести в плюс. Пришёл новый тренер, появились молодые ребята - кто ожидал, что команда будет так играть? Они никого не стесняются и показывают интересный футбол, - цитирует Чанова "Чемпионат".
При этом он подчеркнул, что ЦСКА всё равно нуждается в усилении ряда позиций, в том числе в линии атаки.
ЦСКА занимает четвёртое место в чемпионате России, набрав 36 очков. Выше располагаются "Локомотив" (37), "Зенит" (39) и "Краснодар" (40).
Фото: ПФК ЦСКА