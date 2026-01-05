Экс-игрок ЦСКА назвал "Балтику" открытием сезона

По мнению экс-футболиста, калининградский клуб стал одним из главных открытий чемпионата, а важнейшую роль в этом сыграл наставник команды.
- "Балтика" Талалаева сейчас находится на отличном ходу - это настоящее открытие чемпионата. Во многом он добился этого благодаря своей харизме и колоссальному трудолюбию. Андрей Викторович стал настоящей тренерской глыбой, - цитирует Таранова "Советский спорт".
После 18 туров РПЛ "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В первом матче после зимней паузы коллектив Талалаева отправится в Санкт-Петербург, где 27 февраля проведёт встречу с "Зенитом".
Добавим, что лидирует в чемпионате сейчас "Краснодар", у которого 40 баллов в активе. В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив" с 39 и 37 очками в копилке.
Фото: ФК "Балтика"