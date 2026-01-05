По мнению экс-футболиста, бразильский полузащитник не оправдал ожиданий и не принёс команде заметной пользы за время выступлений.
- Надо расставаться с ним за те деньги, за которые "Зенит" его покупал. Пускай продают. Пользы он за это время никакой не принёс, - цитирует Угарова "Спорт День За Днём".
В нынешнем сезоне 28-летний центральный полузащитник провёл 15 матчей на клубном уровне, получил две жёлтые карточки и забил два мяча. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Жерсона в бразильский "Крузейро".
Клуб с берегов Невы в этом сезоне набрал 39 баллов и идёт вторым в чемпионате России. В первом матче после возобновления РПЛ команда примет дома "Балтику".
"Пользы не принёс": экс-игрок "Зенита" призвал клуб продать Жерсона
Фото: ФК "Зенит"