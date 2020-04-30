Ранее президент лиги Игорь Ефремов сообщил, что 29 апреля клуб "Армавир" представил ФНЛ и РФС документы, согласно которым клубом принято решение о добровольном исключении из числа участников ФНЛ текущего сезона.
- "Армавир" уведомил Футбольную национальную лигу о своем снятии 20 апреля. Все остальное - без комментариев, - приводит слова Климко СЭ.
Ранее появилась информация, что команды Футбольной национальной лиги большинством голосов поддержали решение о досрочном завершении сезона 2019/20. В Футбольной национальной лиге сыграно 27 туров.
Президент "Армавира" рассказал о снятии клуба с розыгрыша ФНЛ
Президент "Армавира" Валентин Климко прокомментировал исключение своей команды из первенства ФНЛ.
Фото: Sportbox
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