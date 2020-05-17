"Факел" усилился бывшим игроком "Амкара"

Зайцев — в «Факеле»! ?— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) May 18, 2020
«Факел» продолжает активно работать на трансферном рынке в преддверии нового футбольного сезона. Вторым новичком первой команды клуба стал Николай Зайцев.
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Ранее защитник выступал за такие команды, как "Кубань" (Краснодар), "Волга" (Нижний Новгород) и "Амкар" (Пермь). Последние два сезона футболист играл за хабаровский СКА.
На счету Зайцева в досрочно завершённом сезоне ФНЛ 24 матча и три гола.
Отметим, что "Воронеж" занял предпоследнее место по итогам этого сезона.