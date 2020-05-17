"Факел" усилился бывшим игроком "Амкара"

Зайцев — в «Факеле»! ?



«Факел» продолжает активно работать на трансферном рынке в преддверии нового футбольного сезона. Вторым новичком первой команды клуба стал Николай Зайцев.



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