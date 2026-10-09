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"Зенит" опубликовал заявление по ситуации с билетами на выездной матч с "Краснодаром"

"Зенит" выступил с заявлением по ситуации с гостевыми билетами на игру 10-го тура в Краснодаре.
Фото: РПЛ
"Поскольку принимающая сторона — футбольный клуб "Краснодар" — не смогла предоставить соответствующее регламенту количество билетов для болельщиков сине-бело-голубых, игру смогут посетить только те, кто приобрел билеты заранее.

Гостевая касса в день матча работать не будет", - говорится в заявлении петербуржцев.

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Краснодар" примет у себя дома "Зенит", состоится 10 октября. Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени. Главный арбитр встречи - Инал Танашев.

Напомним, ранее сине-бело-голубые обвинили соперника в нежелании предоставить предусмотренное регламентом количество билетов для гостевых болельщиков.

Согласно регламенту РПЛ, гостевой клуб вправе выкупить до 10% мест от общей вместимости стадиона.

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