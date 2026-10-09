Объявлены судейские бригады на матчи 5-о раунда Пути регионов Кубка России

Стали известны все арбитры, получившие назначения на матчи пятого раунда Пути регионов.

Фото: РФС

РФС утвердил арбитров на пятый раунд Пути регионов Кубка России. Все матчи пройдут с 13 по 14 октября.судья – Никита Морозов Помощники судьи – Дмитрий Михалёв, Егор Ли; резервный судья – Максим Богданавичус; инспектор – Алексей Сулимов.судья – Макар Янчук. Помощники судьи – Вячеслав Охрименко, Николай Быковский; резервный судья – Богдан Константинов; инспектор – Дмитрий Березнёв.судья – Максим Суханов. Помощники судьи – Александр Городовой, Артур Макеенков; резервный судья – Иван Герасимов; инспектор – Евгений Волнин.судья – Евгений Седов. Помощники судьи – Константин Наприенко, Иван Бирюков; резервный судья – Михаил Яковлев; инспектор – Рудольф Исаков.судья – Алексей Морозан. Помощники судьи – Евгений Булатов, Иван Агальцов; резервный судья – Роман Марнавский; инспектор – Юрий Князев.судья – Данил Ткаченко. Помощники судьи – Георгий Карпович, Никита Сахаров; резервный судья – Ян Марушко; инспектор – Андрей Комаров.судья – Егор Куракин. Помощники судьи – Кирилл Филатов, Кирилл Бронзов; резервный судья – Андрей Мешков; инспектор – Дмитрий Попов.судья – Александр Риб. Помощники судьи – Александр Сахно, Андрей Мангушев; резервный судья – Сергей Федотов; инспектор – Андрей Бутенко.Источник: РФС