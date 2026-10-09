Митрюшкин выделил соперника сборной России, который оправдал ожидания и был интересным

- В сборной стало лучше с мотивацией? За те немного раз, что я приезжал, всегда была мотивация играть. Тем более, в этот раз соперники были неплохие. Думаю,
Нигерия больше всех не то, что удивила, а, скорее, оправдала ожидания и играла так, как мы и ждали. Интересный матч был, - приводит слова Митрюшкина "СЭ".
Напомним, что национальная команда России сыграла вничью со сборной Нигерии в рамках товарищеского матча, встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:3. По ходу встречи россияне вели в счете 3:1 - забитыми мячами отметились Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук.
Также подопечные Валерия Карпина сыграли с Ираном в Казани (2:0) и с Намибией в Екатеринбурге (6:0). На данный момент сборная России отстранена от международных соревнований.