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Митрюшкин выделил соперника сборной России, который оправдал ожидания и был интересным

Голкипер сборной России Антон Митрюшкин выделил одного соперника национальной команды на прошедших сборах.
Фото: Михаил Шапаев, РФС
По словам Митрюшкина, сборная Нигерии оправдала ожидания и матч с ней был интересным.

- В сборной стало лучше с мотивацией? За те немного раз, что я приезжал, всегда была мотивация играть. Тем более, в этот раз соперники были неплохие. Думаю,
Нигерия больше всех не то, что удивила, а, скорее, оправдала ожидания и играла так, как мы и ждали. Интересный матч был, - приводит слова Митрюшкина "СЭ".

Напомним, что национальная команда России сыграла вничью со сборной Нигерии в рамках товарищеского матча, встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:3. По ходу встречи россияне вели в счете 3:1 - забитыми мячами отметились Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук.

Также подопечные Валерия Карпина сыграли с Ираном в Казани (2:0) и с Намибией в Екатеринбурге (6:0). На данный момент сборная России отстранена от международных соревнований.

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