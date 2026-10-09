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"Он уже стал тормозом". Орлов - о Криштиану Роналду

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о скандальной ситуации 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
"Я сам комментировал матчи ЧМ-2026 и игры с участием Роналду. Ну а когда комментируешь, ты внимательно наблюдаешь за каждым действием футболиста.

Роналду же уже физически не такой ловкий и быстрый, как это было буквально три-четыре года назад. Но он ждет, чтобы ему давали мяч… А он уже не тот. Ясно, что он уже стал тормозом. При всем огромном уважении к нему, но он стал тормозом [cборной Португалии]", - заявил Орлов в эфире "Радио "Зенит".

Напомним, в эту международную паузу между 41-летним форвардом Криштиану Роналду и главным тренером сборной Португалии Жорже Жезусом возник конфликт. Наставник обещал выпустить Роналду на поле и даже отправил его разминаться, но в итоге Криштиану так и не вышел на игру, оставшись на скамейке запасных. После инцидента нападающий досрочно покинул расположение национальной команды и, как сообщалось в СМИ, решил завершить выступление за сборную своей страны.

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