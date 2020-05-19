Руководство Футбольной национальной лиги может пойти на привлечение команд, занявших вторые места в своих конференциях ПФЛ.
Об этом сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, руководство ФНЛ готово поднять на следующий сезон клубы "Долгопрудный" и "Аланию" на дивизион выше в случае нечетного количества клубов на следующий сезон.
Такое возможно, если кто-то из клубов ФНЛ снимется или не пройдет лицензирование.
"Долгопрудный" и "Алания" заняли вторые места по итогам досрочно остановленного чемпионата ПФЛ в зонах "Запад" и "Юг", а также подали заявку на лицензирование в ФНЛ.
"Долгопрудный" и "Алания" могут оказаться в ФНЛ в случае нечетного количества клубов на следующий сезон
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