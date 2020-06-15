- Мы договорились с Денисом, что он знакомится с нами, а мы знакомимся с ним. По истечении определенного времени примем обоюдное решение, - приводит слова наставника "Шинника" Александра Побегалова Первый Ярославский телеканал.
25-летний Денис Давыдов - воспитанник московского "Спартака" и футбольного клуба "Москва". С 2019 до недавнего времени выступал в составе софийского ЦСКА. Также играл за юрмальский "Спартак" и "Нижний Новгород".
"Шинник" просматривает экс-игрока "Спартака" Давыдова
Фото: ФК "Спартак"
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