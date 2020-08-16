"Я болельщиков понимаю, но не разделяю их точку зрения. Они ребята эмоциональные, но дистанция у нас большая, и в этом сезоне вообще много игр у нас. Не стоит судить по первым играм. Перед сегодняшним матчем я Игнашевичу написал: "Сергей, я верю в команду и в тебя вне зависимости от результата матча". Наверное, этим все сказано. Уверен, что с этим тренером команда может прогрессировать", - цитирует Авдеева ТАСС.
Напомним, что сегодня "Торпедо" одержал победу надо "Краснодаром-2" со счётом 3:0. Команда находится на 13 месте с 5-ю очками после 4-х туров в ФНЛ. 22 августа москвичам предстоит домашний матч против "Балтики".
Владелец "Торпедо" - о призыве фанатов к отставке Игнашевича: я болельщиков понимаю, но не разделяю их точку зрения
Владелец "Торпедо" Роман Авдеев поддержал главного тренера команды Сергея Игнашевича на фоне призыва болельщиков к отставке специалиста.
Фото: ФК "Торпедо"
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