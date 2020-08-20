Словенец Попович покинул "Крылья Советов"

Полузащитник Денис Попович, выступавший за "Крылья Советов", покинул команду.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Сообщается, что самарский клуб был заинтересован в услугах словенца, но игрок принял решение продолжить карьеру в другом месте. Попович поблагодарил "Крылья Советов" и болельщиков за время, проведённое в России, информирует пресс-служба клуба.



Напомним, что Попович перешёл в "Крылья" из "Цюриха" в 2020 году. В сезоне 2019/2020 словенец провёл 10 матчей в чемпионате России и забил 3 гола. В текущем сезоне ФНЛ футболист не принял участия ни в одной игре.