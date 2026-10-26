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"Не сказать, что чересчур счастлив". Москвичев - о дебюте за "Зенит" в РПЛ

22-летний вратарь "Зенита" Богдан Москвичев поделился эмоциями после дебюта за клуб в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Абсолютно спокоен. Не могу сказать, что чересчур счастлив. Ждал, ставил себе такие цели.

Узнал об этом буквально за пару дней до матча. Наверное, взволнован был больше всего в тот момент, когда узнал", - сказал Москвичев.

Вчера, 25 октября, Богдан Москвичев дебютировал за "Зенит" в Российской Премьер-Лиге, выйдя в стартовом составе команды на матч 12-го тура против махачкалинского "Динамо". Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась "сухой" победой хозяев поля со счетом 2:0.

Ранее в этом сезоне 22-летний голкипер отыграл в 4 встречах Кубка России, пропустил один гол и дважды отыграл на ноль.

Источник: "СЭ"

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