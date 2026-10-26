"Не сказать, что чересчур счастлив". Москвичев - о дебюте за "Зенит" в РПЛ

"Абсолютно спокоен. Не могу сказать, что чересчур счастлив. Ждал, ставил себе такие цели.
Узнал об этом буквально за пару дней до матча. Наверное, взволнован был больше всего в тот момент, когда узнал", - сказал Москвичев.
Вчера, 25 октября, Богдан Москвичев дебютировал за "Зенит" в Российской Премьер-Лиге, выйдя в стартовом составе команды на матч 12-го тура против махачкалинского "Динамо". Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась "сухой" победой хозяев поля со счетом 2:0.
Ранее в этом сезоне 22-летний голкипер отыграл в 4 встречах Кубка России, пропустил один гол и дважды отыграл на ноль.
Источник: "СЭ"