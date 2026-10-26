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Стал известен арбитр игры ЦСКА - "Локомотив" и другие назначения на 5-й тур Пути РПЛ Кубка России

РФС объявила имена судей, которые отработают на ближайших кубковых матчах.
Фото: РФС
РФС опубликовала назначения арбитров на матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

"Факел" – "Ахмат": судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Максим Белокур, Дмитрий Маликов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Владимир Казьменко.

"Оренбург" – "Родина": судья – Павел Шадыханов

Помощники судьи – Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Виктор Кулагин.

"Ростов" – "Акрон": судья – Сергей Чебан

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Никита Матиеску; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Эдуард Малый.

"Спартак" – "Рубин": судья – Данил Набока

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Резников.

"Крылья Советов" – "Динамо" Махачкала: судья – Данил Каширин

Помощники судьи – Алексей Ширяев, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – "Локомотив": судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Николай Иванов.

"Балтика" – "Зенит": судья – Михаил Плиско

Помощники судьи – Александр Богданов, Александр Павлов; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Колобаев.

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