РФС опубликовала назначения арбитров на матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
"Факел" – "Ахмат": судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Максим Белокур, Дмитрий Маликов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Владимир Казьменко.
"Оренбург" – "Родина": судья – Павел Шадыханов
Помощники судьи – Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Виктор Кулагин.
"Ростов" – "Акрон": судья – Сергей Чебан
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Никита Матиеску; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Эдуард Малый.
"Спартак" – "Рубин": судья – Данил Набока
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Алексей Резников.
"Крылья Советов" – "Динамо" Махачкала: судья – Данил Каширин
Помощники судьи – Алексей Ширяев, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Бутенко.
ЦСКА – "Локомотив": судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Николай Иванов.
"Балтика" – "Зенит": судья – Михаил Плиско
Помощники судьи – Александр Богданов, Александр Павлов; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Колобаев.
Стал известен арбитр игры ЦСКА - "Локомотив" и другие назначения на 5-й тур Пути РПЛ Кубка России
РФС объявила имена судей, которые отработают на ближайших кубковых матчах.
Фото: РФС