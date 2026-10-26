В ЦСКА оценили работу Игдисамова

"Мы довольны той работой, которая проделана. Считаем, что был сделан правильный выбор.
Но я не сторонник досрочно подводить итоги и петь дифирамбы до завершения сезона кому бы то ни было: клубу, команде или главному тренеру. Идет работа, работа хорошая", - сказал Бабаев.
Дмитрий Игдисамов возглавил московский ЦСКА после увольнения из клуба Фабио Челестини в мае этого года. Летом российский специалист был утвержден на посту главного тренера команды, контракт с ним подписан по схеме "2+2".
В этом сезоне РПЛ подопечные Игдисамова набрали 25 очков по итогам 12 стартовых туров и занимают третье место в турнирной таблице. От первой строчки "армейцы" отстают на данный момент на два балла.
Источник: "Матч ТВ"