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В ЦСКА оценили работу Игдисамова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал работу Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы довольны той работой, которая проделана. Считаем, что был сделан правильный выбор.

Но я не сторонник досрочно подводить итоги и петь дифирамбы до завершения сезона кому бы то ни было: клубу, команде или главному тренеру. Идет работа, работа хорошая", - сказал Бабаев.

Дмитрий Игдисамов возглавил московский ЦСКА после увольнения из клуба Фабио Челестини в мае этого года. Летом российский специалист был утвержден на посту главного тренера команды, контракт с ним подписан по схеме "2+2".

В этом сезоне РПЛ подопечные Игдисамова набрали 25 очков по итогам 12 стартовых туров и занимают третье место в турнирной таблице. От первой строчки "армейцы" отстают на данный момент на два балла.

Источник: "Матч ТВ"

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