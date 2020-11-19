"К сожалению, в России в футболе разбираются абсолютно все, кроме главных тренеров. Бывают моменты, когда тебе начинают подсказывать, кого надо ставить в состав, а кого, наоборот, убрать. Доходит до того, что мне пришлось в "Шиннике" положить на стол руководству секундомер и свисток и сказать, что вам тренер не нужен, вы и так все знаете в футболе", - сказал Юран.
Сергей Юран возглавил "СКА-Хабаровск" в октябре этого года, сменив на этом посту Алексея Поддубского. В шести матчах под руководством Юрана хабаровчане победили в пяти и смогли выйти в 1/8 финала Кубка России. Сейчас "СКА-Хабаровск" располагается на восьмом месте в ФНЛ.
В прошлом сезоне во главе "Химок" Юран сумел вывести команду в Премьер-лигу и дойти с ней до финала Кубка России, в котором уступили "Зениту" (0:1).
Источник: официальный сайт "СКА-Хабаровск"
Юран: в России в футболе разбираются все, кроме главных тренеров
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран рассказал об особенностях тренерской работы в российских командах.
Фото: РПЛ
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