Юран: в России в футболе разбираются все, кроме главных тренеров

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран рассказал об особенностях тренерской работы в российских командах.
Фото: РПЛ
"К сожалению, в России в футболе разбираются абсолютно все, кроме главных тренеров. Бывают моменты, когда тебе начинают подсказывать, кого надо ставить в состав, а кого, наоборот, убрать. Доходит до того, что мне пришлось в "Шиннике" положить на стол руководству секундомер и свисток и сказать, что вам тренер не нужен, вы и так все знаете в футболе", - сказал Юран.

Сергей Юран возглавил "СКА-Хабаровск" в октябре этого года, сменив на этом посту Алексея Поддубского. В шести матчах под руководством Юрана хабаровчане победили в пяти и смогли выйти в 1/8 финала Кубка России. Сейчас "СКА-Хабаровск" располагается на восьмом месте в ФНЛ.

В прошлом сезоне во главе "Химок" Юран сумел вывести команду в Премьер-лигу и дойти с ней до финала Кубка России, в котором уступили "Зениту" (0:1).

Источник: официальный сайт "СКА-Хабаровск"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: СКА-Хабаровск Юран
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Гершкович: невызов Дзюбы негативно отразился на психологии сборной России 2
Булыкин: про отставку Черчесова говорить рано, лакмусовой бумажкой будет Чемпионат Европы 2
Кечинов - о сборной России: Дзюба и Заболотный - это небо и земля 2
Джикия: постоянный капитан сборной России - не я. Есть много других достойных игроков 2
"Это не кризис, а коронавирусный эффект". Булыкин - о поражении сборной России в матче с Сербией 2
Юран: в России в футболе разбираются все, кроме главных тренеров
Агент Маньяков - о 0:5 с Сербией: неверно говорить, что Черчесов провалился. У всех команд есть такие встречи 3
Причина госпитализации Ярцева - пневмония, тест на коронавирус отрицательный 4
Кечинов: проблема сборной - в отсутствии паузы между двумя сезонами чемпионата России и его низком уровне 7
Гаврилов - о дерби "Спартак" - "Динамо": в кои-то веки на обе команды можно смотреть без содрогания
Ярцев госпитализирован с подозрением на коронавирус 1
Футбольный арбитр Екатерина Костюнина показала откровенные кадры с фотосессии (видео) 3
Самедов оценил шансы "Спартака" и "Динамо" в предстоящем дерби
Акавов намекнул, что ушел из "Спартака" из-за Заремы 10
"Зенит" и правительство Санкт-Петербурга обсуждают организацию матчей со зрителями 1
"Соболев — это мальчик-талант, а Заболотный немного дубоватый". Кавазашвили - о нападающих сборной России 3
Черчесов - после Сербии: почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек нет в команде? (видео) 16
Ракитич: Месси – номер один. В нем 100% футбола 1
"Шеф вообще клево сказал!" Газизов - о хештеге #судитеСпартаккакЗенит 6
Газизов: я не тот, кто пришел в "Спартак" и думает, что он здесь навсегда
Соболев может пропустить 1,5-2 месяца 9
Кечинов: Черчесов – идеальный вариант для сборной. Он на своем месте 12
Кокорин: если бы "Рома" предложила зарплату в 1 млн евро, я бы поехал 11
Головин остался вне заявки "Монако" на матч с "ПСЖ", но он близок к восстановлению
Ярмоленко заинтересован в переходе в "Фенербахче"
Источник: "Спартак" продлил контракт с Шитовым 2
Иммобиле вернулся к тренировкам перед матчем с "Зенитом"
Газизов: "Спартак" обязан бороться за титулы - это в крови у болельщиков и команды 4
Источник: Дриусси хочет покинуть "Зенит" 4
Газизов: сегодня уже никто не смеется с брошенной перчатки 14
Все новости
-