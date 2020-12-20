– В 18 лет я решился поехать в "Лейрию", что было ошибкой. Португалия казалась мне жаркой футбольной страной с идеальными полями, но оказалось, что там условия хуже, чем в "Динамо" Киров. Мне наобещали: в основе во второй португальской лиге будешь играть, условия идеальные, тебя через 5 матчей "Бенфика" купит, репетитора мы тебе наймем. Приезжаю - и никому до меня дела нет. 2-3 месяца пришлось биться за место в основе, потом только начал играть в молодежке, мы заняли 5-6 место после грандов. Квартира была жутко холодная, на отоплении и продуктах экономил, поскольку зарплата была маленькая. Поле, убитое искусственное, находилось в 5 километрах. Чтобы поработать над собой, я бегал туда кроссы, - передает слова Голенкова Metaratings.
21-летний нападающий самарских "Крыльев Советов" Егор Голенков период с августа 2017 по июнь 2018 года провел в аренде во второй команде португальской "Лейрии". После возвращения из Португалии форвард сыграл 36 матчей за молодежную команду "Крыльев", в которых забил 25 мячей и отдал 4 голевых передачи, и 9 матчей - за главный состав самарцев в РПЛ. В текущем сезоне Голенков отыграл за волжан 20 матчей в Футбольной национальной лиге, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.
Голенков: в Португалии условия оказались хуже, чем в "Динамо" Киров
Нападающий "Крыльев Советов" Егор Голенков рассказал о своей попытке заиграть в португальской "Лейрии".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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