Стало известно, почему задержаны экс-директор и спортивный директор "Чертаново"

Задержанные полицией бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин и спортивный директор клуба Сергей Хабаров могут быть осуждены минимум по двум статьям.



Фото: novayagazeta.ru