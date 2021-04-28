"Речь сейчас идёт о двух уголовных делах: по статье хищение и превышение должностных полномочий", - сообщает "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Ларин и Хабаров находятся в полиции и дают показания. Сообщается, что задержание связано с экономической деятельностью футбольной школы "Чертаново" и одноименного клуба, выступающего в Футбольной национальной лиге. В офисе московской команды были проведены обыски, также заведено уголовное дело.
Экс-директор академии "Чертаново" и спортивный директор команды задержаны полицией
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Стало известно, почему задержаны экс-директор и спортивный директор "Чертаново"
Задержанные полицией бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин и спортивный директор клуба Сергей Хабаров могут быть осуждены минимум по двум статьям.
Фото: novayagazeta.ru
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