Отметим, сегодня стало известно, что Евдокимов отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера нижегородской команды был назначен Антон Хазов.
Измайлов заявил, что руководство "Нижнего Новгорода" уволило Евдокимова, чтобы снять напряжение после неудачных матчей и раскрепостить команду.
"Все шансы на выход в РПЛ есть, они и были. Но чтобы раскрепостить команду и снять напряжение после поражений, пошли на такой шаг. Сняли тренера из-за неудовлетворительных результатов в весенней части первенства. Мы всё растеряли. Перед возобновлением чемпионата шли на первом месте, а в итоге скатились на третье. Команда морально подсела", - заявил Измайлов.
На данный момент "Нижний Новгород" занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. В активе команды 84 очка.
Источник: Чемпионат
Официально: "Нижний Новгород" уволил Евдокимова с поста главного тренера
"Мы всё растеряли. Команда морально подсела". В "Нижнем Новгороде" объяснили увольнение Евдокимова
Гендиректор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов высказался об уходе Роберта Евдокимова с поста главного тренера команды.
Фото: vgoroden.ru
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