Гендиректор "Крыльев" - о будущем Комбарова: решение будет принято после последней игры

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о том, что клуб не продлит контракт с защитником Дмитрием Комбаровым.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Решение будет принято после последней игры, которая состоится 15 мая. Будем собираться всем спортивным блоком и уже принимать решение по всем. Оно в любом случае не единоличное", - заявил Калакуцкий.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Крылья Советом" не будут продлевать контракт с защитником Дмитрием Комбаровым. Сообщается, что 34-летний игрок покинет самарскую команду в летнее межсезонье, по истечении трудового соглашения. Напомним, что Комбаров в текущем сезоне являлся самым высокооплачиваемым футболистом Футбольной национальной лиги.

В нынешнем сезоне ФНЛ в составе "Крыльев" Дмитрий принял участие в 27-и матчах, не отметившись результативными действиями, и получил 4 желтые карточки.

Отметим, что самарцы в следующем сезоне будут выступать в Российской Премьер-Лиге.

В субботу, 15 мая, "Крылья Советов" проведут заключительный матч в ФНЛ. Соперником станет калининградская "Балтика". Стартовый свисток будет дан в 13:00 мск.

Источник: "СЭ"

Источник: Дмитрий Комбаров покинет "Крылья Советов" летом

Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию об уходе из "Крыльев Советов"

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Теги: Крылья Советов Калакуцкий Комбаров Д
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