Гендиректор "Крыльев" - о будущем Комбарова: решение будет принято после последней игры

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о том, что клуб не продлит контракт с защитником Дмитрием Комбаровым.

Фото: ФК "Крылья Советов"