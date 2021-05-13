"Решение будет принято после последней игры, которая состоится 15 мая. Будем собираться всем спортивным блоком и уже принимать решение по всем. Оно в любом случае не единоличное", - заявил Калакуцкий.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Крылья Советом" не будут продлевать контракт с защитником Дмитрием Комбаровым. Сообщается, что 34-летний игрок покинет самарскую команду в летнее межсезонье, по истечении трудового соглашения. Напомним, что Комбаров в текущем сезоне являлся самым высокооплачиваемым футболистом Футбольной национальной лиги.
В нынешнем сезоне ФНЛ в составе "Крыльев" Дмитрий принял участие в 27-и матчах, не отметившись результативными действиями, и получил 4 желтые карточки.
Отметим, что самарцы в следующем сезоне будут выступать в Российской Премьер-Лиге.
В субботу, 15 мая, "Крылья Советов" проведут заключительный матч в ФНЛ. Соперником станет калининградская "Балтика". Стартовый свисток будет дан в 13:00 мск.
Источник: "СЭ"
Источник: Дмитрий Комбаров покинет "Крылья Советов" летом
Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию об уходе из "Крыльев Советов"
Гендиректор "Крыльев" - о будущем Комбарова: решение будет принято после последней игры
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о том, что клуб не продлит контракт с защитником Дмитрием Комбаровым.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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