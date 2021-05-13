"Я первый раз об этом слышу. Я не осведомлен и не знаю ничего об этом. С руководством "Крылышек" у меня не было пока разговоров", - приводит слова Комбарова Sport24.
Напомним, что трудовое соглашение 34-летнего игрока с "Крыльями Советов" рассчитано до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне ФНЛ Комбаров провел 27 матчей, не отметившись результативными действиями, и получил 4 желтые карточки. Дмитрий в текущем сезоне являлся самым высокооплачиваемым футболистом Футбольной национальной лиги.
Источник: Дмитрий Комбаров покинет "Крылья Советов" летом.
Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию об уходе из "Крыльев Советов"
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию, согласно который самарский клуб решил не продлевать с ним заканчивающийся контракт.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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