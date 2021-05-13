Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию об уходе из "Крыльев Советов"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров отреагировал на информацию, согласно который самарский клуб решил не продлевать с ним заканчивающийся контракт.

Фото: ФК "Крылья Советов"