По информации источника, 34-летний игрок покинет самарскую команду в летнее межсезонье, по истечении трудового соглашения. Напомним, что Комбаров в текущем сезоне являлся самым высокооплачиваемым футболистом Футбольной национальной лиги.
В нынешнем сезоне ФНЛ в составе "Крыльев" Дмитрий принял участие в 27-и матчах, не отметившись результативными действиями, и получил 4 желтые карточки.
Отметим, что самарцы в следующем сезоне будут выступать в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: Дмитрий Комбаров покинет "Крылья Советов" летом
"Крылья Советом" не будут продлевать контракт с защитником Дмитрием Комбаровым.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!