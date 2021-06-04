35-летний экс-хавбек "Зенита" Виктор Файзулин покинул должность спортивного директора "Акрона", сообщают СМИ.
По информации источника, гендиректор компании-владельца клуба "Акрон Холдинг" Павел Морозов хотел продолжить сотрудничество, однако экс-полузащитник твердо решил оставить свой пост, при этом ни Морозов, ни сам Файзулин не стали отвечать на вопрос о возможной конфликтной ситуации. В должности спортивного директора "Акрона" Файзулин работал с конца января 2021 года.
"Акрон" по итогам сезона Футбольной национальной лиги занял 17 место и сохранил прописку в ФНЛ.
Источник: Eurostavka
Источник: Файзулин покинул пост спортивного директора "Акрона"
По данным СМИ, экс-полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин оставил должность спортивного директора "Акрона", на которой работал с января 2021 года.
Фото: ФК "Зенит"
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