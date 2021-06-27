В матче ЛФЛ умер футболист. Это был подставной игрок, его не было в заявке

Президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов рассказал, что во вчерашнем матче ЛФЛ Юго-Запад умер футболист.
Фото: Getty Images
— Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости, как таковой. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Вроде бы его друг пригласил сыграть, — цитирует Смирнова Sport24.

Напомним, похожий случай произошел с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. В игре первого тура группового этапа чемпионата Европы против Финляндии (1:0), хавбек рухнул на газон в концовке первого тайма. Как рассказали врачи, у Эриксена остановилось сердце и лишь быстрая реакция врачей и использование дефибриллятора, помогли сохранить футболисту жизнь.

Эриксена поместили в госпиталь, где ему вживили внутренний дефибриллятор. Он уже выписан из медицинского учреждения и через несколько месяцев может вернуться к игре в футбол.

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