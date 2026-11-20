Объявлены судьи, инспекторы и делегаты, которые отработают на матчах 18-го тура Первой лиги. Тур стартует завтра, 21 ноября, в Хабаровске.
«Сочи» - «Велес»: Ефим Рубцов (Санкт-Петербург) – Константин Наприенко (Новосибирск), Вячеслав Охрименко (Майкоп), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск), делегат – Сергей Нечай (Ростов-на-Дону);
«Шинник» - «Нефтехимик»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Вадим Тройненков (Калуга), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Данила Цурков (Москва), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Петр Петухов (Москва);
«Нижний Новгород» - «Торпедо Москва»: Никита Новиков (Петрозаводск) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Александр Сахно (Ижевск), резервный судья – Владислав Егоров (Москва), инспектор – Дмитрий Березнев (Ростов), делегат – Рубен Миранцев (Москва);
«СКА-Хабаровск» - «Ротор»: Николай Волошин (Смоленск) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Георгий Карпович (Санкт-Петербург), резервный судья – Макар Янчук (Владивосток), инспектор – Тихон Калугин (Москва), делегат – Сергей Змиевский (Москва);
«КАМАЗ» - «Спартак» (Кострома): Антон Сидорин (Москва) – Эдуард Шарипов (Уфа), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Олег Журавлев (Подольск), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);
«Текстильщик» - «Арсенал»: Олег Гусаков (Кисловодск) – Алексей Чаплыгин (Москва), Кирилл Филатов (Петрозаводск), резервный судья – Максим Суханов (Московская область), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Евгений Летин(Московская область);
«Енисей» - «Волга»: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону) – Виктор Медведев (Москва), Дмитрий Михалев (Москва), резервный судья – Александр Риб (Барнаул), инспектор – Андрей Иванов (Кострома),делегат – Василий Иванов (Москва);
«Уфа» - «Урал»: Антон Анопа (Благовещенск) – Никита Воропаев (Калининград), Илья Довольнов (Тюмень), резервный судья – Артур Сагдиев (Набережные Челны), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Александр Шанин (Московская область);
«Челябинск» - «Ленинградец»: Юрий Матвеев (Москва) – Федор Валявин (Саратов), Дмитрий Алексеев (Владимир), резервный судья – Михаил Яковлев (Москва), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Игорь Крапивко (Московская область).
Объявлены арбитры матча "Нижний Новгород" - "Торпедо" и другие назначения на 18 тур Первой лиги
Стали известны судейские назначения на 18-й тур чемпионата России.
Фото: телеграм-канал Первой лиги