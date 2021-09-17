Лебеденко отметил, что советует молодым футболистам пробовать свои силы в европейских чемпионатах.
"Сейчас советую молодым пацанам уезжать - через Чехию, Словению, Польшу. Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе. Недаром мы все ниже падаем в рейтинге", - сказал нападающий "Торпедо".
По словам Лебеденко, он сам жалеет, что в свое время не уехал в Европу.
"До сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увез в Европу - пусть и через небольшой клуб", - заявил футболист.
Источник: Sport24
Лебеденко: советую молодым пацанам уезжать. Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе
Форвард "Торпедо" Игорь Лебеденко призвал молодых российских игроков уезжать в Европу.
Фото: Sport24