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Лебеденко: советую молодым пацанам уезжать. Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе

Форвард "Торпедо" Игорь Лебеденко призвал молодых российских игроков уезжать в Европу.
Фото: Sport24
Лебеденко отметил, что советует молодым футболистам пробовать свои силы в европейских чемпионатах.

"Сейчас советую молодым пацанам уезжать - через Чехию, Словению, Польшу. Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе. Недаром мы все ниже падаем в рейтинге", - сказал нападающий "Торпедо".

По словам Лебеденко, он сам жалеет, что в свое время не уехал в Европу.

"До сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увез в Европу - пусть и через небольшой клуб", - заявил футболист.

Источник: Sport24


Теги: Лебеденко Торпедо
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