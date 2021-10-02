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Источник: Игнашевич станет главным тренером "Балтики"

Российский специалист Сергей Игнашевич возглавит "Балтику".
Фото: Sportbox
По информации источника, в понедельник Игнашевич подпишет соглашение с "Балтикой" и прилетит в Калининград вместе со своим штабом.

Игнашевич сменит на посту главного тренера Евгения Калешина, который подал в отставку после поражения от "Текстильщика" (2:3).

Калининградская "Балтика" занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 14 матчах 17 очков. Завтра, 3 октября, калининградский клуб сыграет против "Олимпа-Долгопрудного". Матч начнется в 19:00 мск.

42-летний экс-защитник "Локомотива" и ЦСКА Сергей Игнашевич в период с июня 2019 года по март 2021 года работал старшим, а затем и главным тренером московского "Торпедо". В сезоне-2019/2020 "автозаводцы" под руководством Игнашевича заняли четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В марте 2021 года после 4 поражений подряд и конфликта Игнашевича с фанатами клуба контракт со специалистом был расторгнут.

Источник: Матч ТВ


Теги: Игнашевич Балтика
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