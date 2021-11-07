Источник: Хохлов подал в отставку с должности главного тренера "Ротора"

Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов написал заявление об уходе из клуба.

Фото: РПЛ

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.



По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера может стать Евгений Алдонин. Отметим, что безвыигрышная серия волгоградского клуба в Футбольной национальной лиге составляет 8 матчей - 6 ничейных результатов и 2 поражения. В последнем матче "Ротор" уступил в гостях "СКА-Хабаровск" (1:3).



Дмитрий Хохлов возглавил "Ротор" перед началом сезона-2021/22. После 21 тура ФНЛ волгоградцы занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.