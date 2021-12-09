Накануне "Енисей" расторг контракт с Виктором Треневым. Руководство красноярцев составило шорт-лист кандидатов на пост главного тренера.
По информации источника, на вакантное место претендуют Вадим Гаранин, Дмитрий Парфенов, Александр Точилин, Дмитрий Аленичев, Александр Тарханов и Владимир Кухлевский.
"Енисей" на зимнюю паузу ушел на 9-м месте в таблице Футбольной национальной лиги. Красноярцы в 25 матчах набрали 35 очков. В последнем туре ФНЛ в 2021 году "Енисей" обыграл дома "СКА-Хабаровск" (3:1). В начале марта красноярский клуб в 26-м туре ФНЛ в гостях сыграет с "Волгарем".
Источник: Матч ТВ
Точилин, Парфенов, Аленичев и Тарханов могут возглавить "Енисей"
Стало известно, кто может возглавить красноярский "Енисей".
Фото: ФК "Зенит"