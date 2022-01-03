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СМИ: Точилин возглавит "Олимп-Долгопрудный". Он подпишет контракт до первого сбора

Новым главным тренером "Олимпа-Долгопрудного" станет Александр Точилин.
Фото: ФК "Сочи"
На этом посту он сменит Романа Пилипчука. Как сообщает источник, Точилин подпишет контракт с клубом до первого сбора в Турции, который стартует 14 января. "Олимп-Долгопрудный" отправится туда одним рейсом с "Химками".

Отметим, что при Александре Точилине "Олимп-Долгопрудный" в июне вышел в ФНЛ. Последним местом работы 47-летнего специалиста была "Кубань", которую он покинул в октябре. Также Точилин возглавлял "Сочи".

"Олимп-Долгопрудный" занимает 15-е место в таблице Футбольной национальной лиги, набрав в 25 матчах 29 очков. Отрыв от зоны вылета составляет 5 очков.

Источник: Матч ТВ


Теги: Точилин Олимп-Долгопрудный
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