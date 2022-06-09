- Да, я действительно буду исполнять обязанности спортивного директора тульского "Арсенала". Возвращение Кононова? Да, мы вместе приступим к работе. Осталось уладить формальности, - передает слова Подпалого Sport24.
Ранее появилась информация, что 56-летний Олег Кононов может возглавить вылетевший в ФНЛ в прошедшем сезоне тульский "Арсенал". Ранее Кононов уже работал в "Арсенале" в период с июня по ноябрь 2018 года, после чего перешел в московский "Спартак".
В тульском "Арсенале" подтвердили возвращение Кононова
Новый спортивный директор тульского "Арсенала" Сергей Подпалый прокомментировал информацию о назначении главным тренером туляков Олега Кононова.
Фото: ФК "Спартак"