"Набиуллин возвращается в "Рубин", соглашение будет рассчитано до конца сезона, а дальше посмотрим", - цитирует Кигинько "РБ Спорт".
Последним клубом Эльмира Набиуллина был "Пари НН", который он покинул в начале февраля свободным агентом по истечении контракта. Набиуллин является воспитанником академии "Рубина". За взрослую команду казанцев он выступал с 2014 года по 2018 год. В этом сезоне защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает 27-летнего российского футболиста в 800 тысяч евро.
"РБ Спорт": Набиуллин возвращается в "Рубин" до конца сезона
Представляющий интересы защитника Эльмира Набиуллина спортивный юрист Дмитрий Кигинько рассказал, что игрок переходит в "Рубин" до конца сезона.
Фото: "Спорт день за днем"