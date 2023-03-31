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Газизов: в следующем сезоне "Уфу" в РПЛ ждать не стоит. Надолго в Первой лиге задерживаться не собираемся

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал текущую финансовую ситуацию в клубе из столицы Башкортостана.
Фото: РПЛ
- Финансовая ситуация в клубе потихоньку устаканивается. Это обычная история в последнее время. У нас остается долг перед региональным фондом - 100 миллионов. Мы пока не решили этот вопрос, а так - двигаемся. В следующем сезоне в РПЛ нас точно не стоит ждать: мы хотели планировать, просто не получается. Может, на следующий год. У нас хорошая команда, ее надо сохранить. С ней можно штурмовать определенные вершины. Надолго задерживаться в Первой лиге мы не собираемся, - передает слова Газизова Sport24.

"Уфа" по итогам сезона-2021/2022 выбыла из Российской премьер-лиги в Первую лигу, уступив по сумме стыковых матчей "Оренбургу" (2:2, 1:2) с решающим голом на последних минутах ответной домашней игры. В текущем сезоне Первой лиги клуб из столицы Башкортостана набрал 21 очко в 24 матчах и находится на 16 месте - в зоне вылета во Вторую лигу, отставание "Уфы" от спасительной 14 строчки составляет 3 очка. Отставание от зоны стыковых матчей за право возвращения в РПЛ составляет 20 очков при 10 оставшихся матчах до финиша турнира.

Ранее появлялась информация о финансовых проблемах в клубе.


Уфа Газизов
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